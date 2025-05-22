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Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocuların yeni hedefi olimpiyatlar

Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocuların yeni hedefi olimpiyatlar

12:3022/05/2025, Perşembe
AA
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Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Erkekler 66 kg eleme turunda milli judocu Ejder Toktay (mavi), Ukraynalı rakibi Bogdan Iadov (beyaz) ile mücadele etti.
Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başladı. Erkekler 66 kg eleme turunda milli judocu Ejder Toktay (mavi), Ukraynalı rakibi Bogdan Iadov (beyaz) ile mücadele etti.

Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli judocular Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, Avrupa ve dünya organizasyonlarındaki başarılarını olimpiyat dereceleriyle taçlandırmak istiyor.

Gürcistan'ın Gori kentinde, 10-11 Mayıs'ta 15 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kupası'nda mücadele eden milli judoculardan 24 yaşındaki Ejder 73 kiloda ve 21 yaşındaki Hatice 78 kiloda gümüş madalya kazandı.


Avrupa şampiyonluğu, ⁠23 yaş altı Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonasında üçüncülüğü bulunan Ejder ile Avrupa kupalarında şampiyonluk, 2 kez ikincilik ve bir kez üçüncülük ile ⁠Avrupa Açık Turnuvası'nda birinciliği olan Hatice, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılıp ülkeye sevinç yaşatmayı hedefliyor.


"Bütün iyi sporcuları yenip finale çıktım"


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ejder, katılımın yüksek ve başarılı sporcuların bulunduğu Gürcistan'daki turnuvanın zor geçtiğini ve istediği sonucu tam olarak alamadığını belirtti.


Ejder, güçlü rakipleri geçerek finale geldiğini aktararak, "Bütün iyi sporcuları yenip finale çıktım. Finaldeki aslında yenebileceğim bir rakipti. Finale çıkmanın rahatlığıyla maçı vermiş bulundum. Onun üzüntüsü oldu ama Avrupa ikinciliğiyle döndüğüm, ülkeme madalya getirdiğim için mutluyum." dedi.


Sezonun devam ettiğine değinen Ejder, "Milli takım, yurt dışı kamplarımız ve maçlarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte maçlarımız olacak. İslam Oyunları, dünya şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda yer alıyor bu yıl içerisinde." diye konuştu.


Ejder, bir yandan üniversite eğitimine devam ettiklerini, bu süreçte ikisini yürütmenin zor olsa da Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve hocalarının kolaylık sağladıklarını dile getirdi.


Yeni başarılar kazanmak istediğine dikkati çeken Ejder, "Her sporcunun hedefi olduğu gibi benim de hedefim olimpiyat şampiyonu olmak ama çok zor tabii, bunu herkes başaramıyor. Ülkeme olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyi çok isterim." değerlendirmesinde bulundu.


"Olimpiyat madalyası için elimizden geleni yapıyoruz"


Hatice Vandemir de zorlu bir turnuvanın ardından gümüş madalya kazanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.


Ülkesini başarıyla temsil ettiğini düşündüğünü belirten Hatice, "Genellikle milli takım kamplarında oluyoruz. Boşluğumuz çok fazla olmuyor. Hedefimiz olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemize bu madalyayı kazandırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte okul yönetimimiz de destekçimiz. Bu süreç zorlu ama inşallah dilediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.


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