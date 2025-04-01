Avrupalı gençler final peşinde

Geçen sezon U19 Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor U19 Takımı elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemek için bugün sahaya çıkıyor. UEFA Gençlik Ligi’nde zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor U19 takımı, İtalya temsilcilerinden Juventus ve Atalanta’yı eledikten sonra çeyrek finalde bugün sahasında yine bir başka İtalyan takımını ağırlayacak. Bordo-mavili gençler bu zorlu karşılaşmada geçen yılın şampiyonu İnter’i mağlup ederek İsviçre’nin Nyon kentinde oynanacak Dörtlü Final'e adını yazdırmak istiyor.