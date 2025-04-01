Avrupalı gençler final peşinde

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde bugün son şampiyon İnter ile karşılaşıyor. Bordo-mavili gençler evinde oynayacağı mücadeleyi kazanarak Dörtlü Final'e kalmak istiyor. Saat 18.00'de Papara Park’taki zorlu mücadele TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.
Geçen sezon U19 Ligi’nde şampiyon olarak Türkiye’yi Avrupa’da temsil etmeye hak kazanan Trabzonspor U19 Takımı elde ettiği başarılara bir yenisini daha eklemek için bugün sahaya çıkıyor. UEFA Gençlik Ligi’nde zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor U19 takımı, İtalya temsilcilerinden Juventus ve Atalanta’yı eledikten sonra çeyrek finalde bugün sahasında yine bir başka İtalyan takımını ağırlayacak. Bordo-mavili gençler bu zorlu karşılaşmada geçen yılın şampiyonu İnter’i mağlup ederek İsviçre’nin Nyon kentinde oynanacak Dörtlü Final'e adını yazdırmak istiyor.
UEFA.TV DE CANLI VERECEK
VIP dışındaki tribünlerin tamamının ücretsiz olması nedeniyle bugün Papara Park’ın tamamen dolması beklenirken, saat 18.00’de başlayacak maçı TRT Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Mücadele UEFA.TV’den de canlı yayınlanacak. Maç öncesinde Trabzonspor’da sakatlıkları nedeniyle kaleciler Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım ile sarı kart cezalısı Yiğit Kemal Turan forma giyemeyecek. Kaleyi Erol Can’ın koruyacağı U19 takımının sahaya Erol Can, Oğuzhan Yılmaz, Taha İnce, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Salih Malkoçoğlu, Boran Başkan, Ömer Duymaz, Onuralp Çakıroğlu ve Abdurrahman Bayram onbiri ile çıkması bekleniyor.