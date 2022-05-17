Bakan Kasapoğlu Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası’nı izledi: Bu dağlarda artık sevinç çığlıkları yankılanıyor

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde düzenlenen Şırnak'ın ilk uluslararası tenis turnuvası Cudi Cup'un açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

"Bugün Cudi'de bayram var"

Törende konuşan Kasapoğlu, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün Cudi'de bayram var, Cudi'de baharın güzellikleri var. Gençlik Haftası'nın coşkusu, heyecanı var. Cudi'de bugün sevgi var, kardeşlik var. Bugün Cudi Dağı'nda sporun gücü, gençlerin motivasyonu, heyecanı, halkımızın mutluluğuyla çiçekler açıyor. Vakit Rabbimize hamdetme, şükretme vakti." diyen Kasapoğlu, binlerce kez şükrettiklerini belirtti.

Kasapoğlu, bu güzel imkanların bundan sonra da daha ötelere, daha yukarılara taşımaya vesile olmasını dileyerek, tüm gençlerin Gençlik Haftası'nı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm kalbiyle kutladığını ifade etti.

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Cudi Cup vesilesiyle ülkede, Şırnak'ta ağırladıkları tüm değerli sporculara, mutlulukla, güzellikle hatırlayacakları bir turnuva dilediğini belirten Kasapoğlu, bugün hep birlikte bir heyecanı yaşadıklarını, bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını paylaştıklarını aktardı.

Kasapoğlu, hayallerin gerçeğe dönüşmesinin tek kuralının inanmak ve o inancın peşinden yılmadan, yorulmadan, korkmadan koşmak olduğuna işaret ederek, bu gurur tablosunun bu inancın, bu alın terinin, bu cesaretin ürünü olduğunu kaydetti.

Bunun birlikte başarıldığını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 20 yıldaki mücadelesi Sayın Cumhurbaşkanımızın engin vizyonu, karşısına çıkarılan engellere hiçbir şekilde aldırmadan milletinden aldığı güçle, inançla ve cesaretle yürümesi en büyük ilham kaynağımız oldu. Kabinemiz, bu tabloda emeği olan tüm bakanlarımız, çalışma arkadaşlarımız, her birini şükranla, minnetle yad ediyorum.

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İş birliğinin, sinerjinin, omuz omuza yürümenin ürünü bu tablo. Yerel yönetimlerimiz, Sayın Valimiz en somut örneği, son üç yılda buradaki emeği ki şimdi kendisini yeni bir hizmet yolculuğuna uğurlayacağız. Gönülden başarılar diliyorum Sayın Valime. Teşekkür ediyorum katkılarınız için var olun. Yine belediyelerimiz Şırnak'ta son 3 yılda yazılan destan. Ne söz verdiysek birlikte yaptık. Uludere'den Beytüşşebap'a kadar ne gerekiyorsa yaptığımız gibi havuzlarıyla, salonlarıyla, voleybolundan basketboluna, yüzmeye kadar ısrarla, gayretle, inançla çalışarak inşa edeceğiz. Ve yeni sporcuları yeni şampiyonları Şırnak ve ilçelerinden spor camiasına kazandıracağız. Şanlı bayrağı onlar gururla dalgalandıracaklar. Biz bunun için varız."

"Devletimizin eli, 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak"

Kasapoğlu, bu organizasyonun bir emeğin ürünü olduğuna dikkati çekerek, emek veren herkese teşekkür etti.

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"Birlikte sporun ruhunu yaygınlaştırmaya, stratejik ilkemiz gereği halkımızın her bir ferdini her imkanla buluşturmaya, sevinci, umudu, mutluluğu büyütmeye inşallah ara vermeden, yorulmadan, güçlenerek devam edeceğiz. Bunun için birlikteyiz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, sporun birleştirici olduğunu, centilmenlik, empati kurmak, dostluk, kardeşlik demek olduğunu aktardı.

Kasapoğlu, "Kentte uluslararası standartlardaki kortlar, spor imkanları, yarı olimpik havuz, Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri olan Şırnak Üniversitesi kampüsü, 1000 kişilik dört dörtlük yurt ki yenisini inşa etme yolunda pek çok adımı gerçekleştirdik, inşallah onu da ilimize kazandıracağız. Burada tesislerimizle, imkanlarımızla sadece spor iklimini yeşertmiyor, kardeşlik iklimini de yeşertiyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla bu bölgede huzursuzluk çıkarmaya kalkanlara, gençlerin geleceğini karartmaya çalışanlara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aşılamaz denilenleri, tüm engelleri, tüm kumpasları aştıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Birilerinin 'kaderi böyledir' diyerek huzursuzlaştırmaya çalıştığı bölgeler, bugün şükürler olsun ki istikrarın, refahın, kalkınmanın ve güçlü yarınların sembolü. İşte tesislerimiz, Şırnak'ta olduğu gibi Hakkari'den Kars'a, Kars'tan Edirne'ye, ülkemizin dört bir yanında yükselmeye devam ediyor. Ülkemizin her bir karış toprağına ayrı değer verdik, aynı hizmeti götürdük. Devletimizin eli, 85 milyonun elini tutacak, yüreğine dokunacak. Anadolu'nun birbirinden kıymetli evlatlarının sahip olduğu imkanlar hep güçlenecek. Hamdolsun bugün gelmiş olduğumuz bu seviye asla azımsanmayacak, yarınlara da daha güçlü hazırlık anlamı taşıyan bir seviye. Bir yandan modern devasa tesisleri inşa ederken diğer yandan da köylere, mahallelere butik alanlar kazandırıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sporu bir hayat tarzı yapması için var gücümüzle çalıyoruz. Sporun nesilden nesile aktarılacak bir kültür olması için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Türkiye eğitimden sağlığa, sağlıktan altyapıya, sanayiden ekonomiye, her alanda devrim gerçekleştirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi, desteği, yakın takibiyle bir tesis devrimini de dünya standartlarında bu kadar kısa sürede olmayacak şekilde gerçekleştirdi."

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Ülkede lisanslı sporcu sayısı 11 milyonu geçti

Bakan Kasapoğlu, ülkede lisanslı sporcu sayısının 11 milyonu geçtiğini belirterek, "11 milyon 40, Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Bu müthiş potansiyelin farkındayız. Bu potansiyeli en etkili şekilde, en güçlü şekilde kullanmak bizim sorumluluğumuzda. Bunun için çalışıyoruz. İşte bu bir hizmet siyasetinin, hizmet anlayışının, genç odaklı yaklaşımın bir eseri." ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları, Kış Olimpiyatları'yla sporcuların yeni başarılarının ayak seslerine şahit olduklarını dile getiren Kasapoğlu, ülkede sporun gelişmesinin tesisleşme hamlesinin arttığını, bilimsel bakışı da gösterdiğini aktardı.

Bölgelerin özellikleri, talepleri, beklentileri doğrultusunda gereken yatırımı yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, tesis altyapılarını tamamladıklarını ifade etti.

"Artık Gabar, Botan Vadisi, Cudi Dağı etkinliklerle anılıyor"

Kasapoğlu, "Hakkari'de, Tunceli'de, Bitlis'te, Batman'da, Erzurum'da, Kars'ta kış sporları her geçen gün ağırlığını artırıyor. Van'da su sporları gelişiyor, Diyarbakır'da atletizm büyüyor. Artık Gabar, Botan Vadisi, Cudi Dağı etkinliklerle anılıyor. Bu dağlarda artık mutluluğun, huzurun türküleri söyleniyor. Artık raket sesleriyle, gençlerin sevinç çığlıklarıyla, mutlu yüzleriyle yankılanıyor bu dağlar, bu coğrafya." diye konuştu.

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Hakkari Çukurca'da Zap suyunda rafting şampiyonaları düzenlediklerini, Diyarbakır Hani'de yamaç paraşütü, uçurtma şenlikleri gerçekleştirdiklerini, Muş Şenyayla ve Derecik kamp alanlarında Türkiye'nin gençlerini bir kardeşlik ikliminde buluşturduklarını aktaran Kasapoğlu, bu doğa harikası coğrafyanın aynı zamanda tarihin yazıldığı, binlerce yıl medeniyetlere, kültürlere ev sahipliği yapmış mekanlar olduğunu vurguladı.

Kasapoğlu, dünyanın pek çok ülkesinden gelen misafirlerin hem spor yaptığını hem kültürü, insanları tanıma imkanına kavuştuğunu hem de tarihe yolculuğa çıktığını anlatarak, bugün olduğu gibi bundan sonrada tüm desteği 81 il, 85 milyon için seferber etmeye devam edeceklerini belirtti.

Halkın tenise olan yoğun ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Kasapoğlu, bu ilgiye sırtlarını asla dönmediklerini kaydetti.

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"İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan en az bir kez geçsin"

Tüm branşlarda olduğu gibi teniste altyapıyı büyüttüklerini, daha da büyüteceklerini anlatan Kasapoğlu, "Cudi'de bu güzide eserleri inşa ederken Cudi'de raket sesleri yükselecek, bu, sporun güzellikleriyle Cudi'yi ayrı bir heyecana kavuşturacak demiştik." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın Şırnak için ilk uluslararası organizasyon olma özelliği taşıdığını, 81 sporcunun 7 gün boyunca dostluğun, kardeşliğin örneklerini verirken rekabeti de en güçlü bir şekilde ortaya koyacağını belirten Kasapoğlu, turnuvayı gelenekselleşen bir marka haline getireceklerini aktardı.

Bakan Kasapoğlu, "Bir hedefimiz var; tenisçiler gençler klasmanından başlayarak yılın büyük bir bölümünde dünyanın farklı turnuvalarını geziyor. İstiyoruz ki her tenisçinin yolu Şırnak'tan en az bir kez geçsin." diye konuştu.