Bakü'de dostluk kazandı

Beşiktaş, depremzedeler için organize edilen 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan maçta golleri 3 ve 5. dakikalarda Kashchuk, 24 ve 44. dakikalarda Umut Meraş, 63. dakikada Cenk Tosun (P) ve 70. dakikada Volkovi kaydetti. Öte yandan Mert Günok, 41. dakikada penaltıda kalesini gole kapattı.





Siyah-beyazlılar mücadele Mert, Rosier, Necip, Welinton, Umut, Berkay, Kerem, Maxim, Onur, Semih ve Muleka 11’iyle başladı. İlerleyen dakikalarda ise Aboubakar, Hadziahmetovic, Cenk, Gedson, Ersin, Atiba, Salih ve Tayfur oyuna dahil oldu.



