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Fatih Karagümrük’e Bandırma engeli: Ev sahibi 3 puana tek golle ulaştı | ÖZET

Fatih Karagümrük’e Bandırma engeli: Ev sahibi 3 puana tek golle ulaştı | ÖZET

15:3419/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Maç ev sahibi Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 33’ Faruk Can Genç’den geldi. Bandırmaspor bu kritik 3 puanla puanını 15’e yükseltti ve 4. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise averajla 15 puanla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig 9. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a konuk oldu. Bandırmaspor rakibini Faruk Can Genç'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek için

BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI





#Bandırmaspor
#Fatih Karagümrük
#Trendyol 1. Lig

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