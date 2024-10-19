Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 9. haftasında Bandırmaspor evinde Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Maç ev sahibi Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golü dakika 33’ Faruk Can Genç’den geldi. Bandırmaspor bu kritik 3 puanla puanını 15’e yükseltti ve 4. sıraya yükseldi. Fatih Karagümrük ise averajla 15 puanla 2. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig 9. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'a konuk oldu. Bandırmaspor rakibini Faruk Can Genç'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bandırmaspor - Fatih Karagümrük maç özeti haberimizde.
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
BANDIRMASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
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