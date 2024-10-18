Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçı yarın saat 13.30’da Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise evinde rakiplerini konuk edecek. Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.