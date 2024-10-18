Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Lige milli ara sebebiyle 1 hafta ara verildi. Haftanın açılış maçında yarın Bellona Kayserispor - Gaziantep FK’yı konuk edecek. Haftayı BAY geçen takım ise Adana Demirspor olacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor? İşte 9. hafta fikstürü…
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçı yarın saat 13.30’da Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise evinde rakiplerini konuk edecek. Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.
SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı şöyle:
13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)
19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)