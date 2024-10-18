Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor?

Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor?

10:3418/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Lige milli ara sebebiyle 1 hafta ara verildi. Haftanın açılış maçında yarın Bellona Kayserispor - Gaziantep FK’yı konuk edecek. Haftayı BAY geçen takım ise Adana Demirspor olacak. Peki, Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kimle oynuyor? İşte 9. hafta fikstürü…

Trendyol Süper Lig’de 9. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın açılış maçı yarın saat 13.30’da Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta deplasmanda rakipleriyle karşılaşacak. Beşiktaş ve Trabzonspor ise evinde rakiplerini konuk edecek. Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı.

SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Bellona Kayserispor-Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

19.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

20 Ekim Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

19.00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Gain Park)

19.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB son dakika açıkladı: Okullarda ders saatleri kısaltıldı! İşte genelge sonrası açıklananlar...