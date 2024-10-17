Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor: İşte fikstür…

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor: İşte fikstür…

10:5017/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor.
Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor.

Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Peki, Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak. Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. İşte Trendyol 1. Lig 9. hafta fikstürü…

TRENDYOL 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19 Ekim Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)

20 Ekim Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:

20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)

TRENDYOL 1. LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Trendyol 1. Lig
#Yeni Malatyaspor
#MKE Ankaragücü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
41 nerenin plakası? 41 plaka kodu neresi, hangi il, şehre ait? Araçların il plaka kodları