Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. tur kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.