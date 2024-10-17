Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Haftanın kapanış maçı ise Esenler Erokspor ve Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Peki, Trendyol 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.
Trendyol 1. Lig'de 9. haftanın perdesi yarın açılacak. Milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra 1. Lig'e 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Haftanın açılış müsabakasında yarın Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. İşte Trendyol 1. Lig 9. hafta fikstürü…
TRENDYOL 1. LİGDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Ligin 9. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Eryaman)
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
19.00 Kocaelispor-Central Hospital Ümraniyespor (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Adanaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Adana)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Iğdır Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Esenler Erokspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)