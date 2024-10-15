Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, kim kimle eşleşti? Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, kim kimle eşleşti? Türkiye Kupası 3. tur maçları ne zaman?

14:3915/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı başlıyor. Kupada 3. tur kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmeleri bugün çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda hangi maçlar var, kim kimle eşleşti? İşte detaylar.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TURDA HANGI MAÇLAR VAR, KİM KİMLE EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri şu şekilde;

Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

Silivrispor-Bellona Kayserispor

Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor

Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor

Muşspor-İnegölspor

Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

Adanaspor-Çorluspor 1947

Edirnespor-Batman Petrolspor

Osmaniyespor-Serik Belediyespor

Somaspor-Belediye Kütahyaspor

Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

Sarıyer-Niğde Belediyespor

Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK

Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı

Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor

Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

Bornova 1877-Fethiyespor

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

Fatsa Belediyespor-Karaman FK

Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK

Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak.



#Ziraat Türkiye Kupası
#3. tur
#TFF

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zamlandı mı, artacak mı?