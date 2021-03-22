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Barcelona gol oldu yağdı, Messi tarihe geçti

La Liga'da Real Sociedad'a konuk olan Barcelona, mücadeleyi 6-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Katalan ekibinin yıldızı Lionel Messi, bu karşılaşma ile kulüp tarihinde en fazla maç oynayan futbolcu oldu.

Haber Merkezi AA
Messi rekor kırdığı maçta 2 gol kaydetti.
Messi rekor kırdığı maçta 2 gol kaydetti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 28. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'ı 6-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Antoine Griezmann (Dk. 36), Sergino Dest (Dk. 43 ve Dk. 53) , Lionel Messi (Dk. 56 ve Dk. 89) ve Ousmane Dembele (Dk. 71) atarken, Real Sociedad'ın tek golü Ander Barranetxea'dan (Dk.77) geldi.

Puanını 62'ye yükselten Barcelona, lider Atletico Madrid'in 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak, şampiyonluk yarışındaki takibini sürdürdü. Real Sociedad ise 45 puanla 5. sırada kaldı.

Messi Xavi'yi geride bıraktı

Lionel Messi, 768 maç ile kulüp tarihinde bordo lacivertli formayla en fazla maç oynayan futbolcu oldu.

Katalan takımında bu zamana kadar Xavi Hernandez'e (767 maç) ait olan rekoru kıran Messi, La Liga'da ise 511. maçına çıktı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Arjantinli futbolcu Messi, gol sayısını 23'e çıkarırken, en yakın takipçisi Luis Suarez'in 19 golü bulunuyor.

Atletico Madrid liderliğini korudu

Diğer yandan Atletico Madrid sahasında oynadığı maçta Alaves'i 1-0 yendi.

Atletico'nun tek golünü kaydeden 34 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Luis Suarez (Dk. 53), kariyerinde 500. kez rakip ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Alaves'den Jose Luis Mato'nun kullandığı penaltıyı kaleci Jan Oblak kurtardı.


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