Başakpınar Spor Merkezi’nin çimleri ve yedek kulübeleri yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, spor ve sporcu dostu proje ile yatırımlarını sürdürüyor. 6 yıllık sürede toplam 3 milyon 876 bin 94 sporsevere dokunan ve iki bini aşkın başarı madalyası elde eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gerek spor altyapısına yönelik proje ve yatırımları gerekse sportif etkinlik ile uygulamaları sayesinde şehri, hem amatör hem de profesyonel anlamda spora doyuruyor. Söz konusu spor merkezinde, yedek kulübesi ile sağlık kulübeleri de yenilenirken, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.