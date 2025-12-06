Başakşehir - Fenerbahçe maçı | CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

Başakşehir - Fenerbahçe maçı canlı anlatım
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in 15. haftasında zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Başakşehir'in konuğu oluyor.
Ligde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, tek namağlup takım olarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor. Son maçında lider Galatasaray'la sahasında 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 1 puan farkla zirve takibini sürdürüyor.
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 11'leri
Başakşehir:
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe:
Ederson, Skriniar, Yiğt Efe, Semedo, Levent, Edson, Fred, Asensio, Oğuz, Talisca, Duran.
