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Başakşehir maçı öncesi Cercle Brugge son çalışmasını yaptı

Başakşehir maçı öncesi Cercle Brugge son çalışmasını yaptı

15:0718/12/2024, Çarşamba
AA
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Cercle Brugge
Cercle Brugge

Konferans Ligi'nin son haftasında RAMS Başakşehir'i yarın konuk edecek olan Belçika temsilcisi Cercle Brugge maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Belçika temsilcisi Cercle Brugge, hazırlıklarını tamamladı.


Karşılaşmanın oynanacağı Jan Breydel Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Ferdinand Feldhofer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı bildirildi.


ABD ekibi FC Cincinnati'ye transfer olan Kevin Denkey antrenmanda yer almadı. Denkey, Cercle Brugge'deki son maçına Belçika Ligi'nde 3 gün önce Gent ile oynanan karşılaşmada çıkmıştı.


Cercle Brugge ile RAMS Başakşehir arasındaki müsabaka yarın TSİ 23.00'te başlayacak.






#Cercle Brugge
#Başakşehir
#UEFA Konferans Ligi

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