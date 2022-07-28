Başakşehir tur peşinde

Geçtiğimiz sezon ligi dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılmayı hak kazanan turuncu-lacivertliler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Maccabi Netanya'ya İsrail'de konuk oluyor.

Başakşehir, ilk maçta geçen hafta evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken konuk Netanya'nın golünü Twumasi, temsilcimizin golünü ise Szysz atmıştı. Dün İsrail'e hareket eden Başakşehir, öğleden sonra kamp yapacağı otele giriş yaptı. Akşam ise maçın oynanacağı Netanya Stadyumunda son idmanı gerçekleştirerek maç saatini beklemeye konuldu.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer, "İlk maç beklediğimiz gibi sert geçmişti. Yine yoğun bir maç bekliyoruz. Yarın tur atlamak için çok motiveyiz ve istekliyiz. Rakibimiz Maccabi Netanya agresif bir oyun tercih ediyor, biz de bu maçta da kendi felsefemizi bozmadan sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

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İstanbul ekibinin tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ise, "Biz kendi oyun gücümüzü ve felsefemizi sahaya yansıttığımız zaman, Maccabi Netanya tabii ki bizim ayarımızda bir takım değil. Turu geçeceğimize yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertlilerin muhtemel 11'i, Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Szysz, Biglia, Aleksic, Berkay, Deniz Türüç ve Okaka olması bekleniyor.

Netanya'nın 11'i ise, Nitzan, Avraham, Keller, Shlomo, Hartherz, Konstantini, Takang, Karzev, Twumasi, Itzhak, Rotman olması bekleniyor.