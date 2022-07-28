Spor Başakşehir tur peşinde
FUTBOL FUTBOL

Başakşehir tur peşinde

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü turnuvası Konferans Ligi'nde temsilcilerimizden Başakşehir, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Maccabi Netanya'ya konuk oluyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir tur peşinde
Başakşehir turu geçmesi halinde Konferans Ligi 3. turda Breidablik - Buducnost Podgorica galibi ile eşleşecek.

Geçtiğimiz sezon ligi dördüncü sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılmayı hak kazanan turuncu-lacivertliler, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Maccabi Netanya'ya İsrail'de konuk oluyor.

Başakşehir, ilk maçta geçen hafta evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken konuk Netanya'nın golünü Twumasi, temsilcimizin golünü ise Szysz atmıştı. Dün İsrail'e hareket eden Başakşehir, öğleden sonra kamp yapacağı otele giriş yaptı. Akşam ise maçın oynanacağı Netanya Stadyumunda son idmanı gerçekleştirerek maç saatini beklemeye konuldu.

Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Erdinç Sözer, "İlk maç beklediğimiz gibi sert geçmişti. Yine yoğun bir maç bekliyoruz. Yarın tur atlamak için çok motiveyiz ve istekliyiz. Rakibimiz Maccabi Netanya agresif bir oyun tercih ediyor, biz de bu maçta da kendi felsefemizi bozmadan sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul ekibinin tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ise, "Biz kendi oyun gücümüzü ve felsefemizi sahaya yansıttığımız zaman, Maccabi Netanya tabii ki bizim ayarımızda bir takım değil. Turu geçeceğimize yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

  • Turuncu-lacivertlilerin muhtemel 11'i, Volkan Babacan, Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Szysz, Biglia, Aleksic, Berkay, Deniz Türüç ve Okaka olması bekleniyor.
  • Netanya'nın 11'i ise, Nitzan, Avraham, Keller, Shlomo, Hartherz, Konstantini, Takang, Karzev, Twumasi, Itzhak, Rotman olması bekleniyor.

Jorge Jesus: Tecrübe eksiğimiz vardı
SPOR
Jorge Jesus: Tecrübe eksiğimiz vardı
Osmanlı ahlakını yansıtıyor

Osmanlı ahlakını yansıtıyor

Birçok kişi ne amaçla kullanıldıklarından habersiz.
60 ülkeye satılıyor

60 ülkeye satılıyor

'Kırmızı mesai' kavurucu sıcağa rağmen devam ediyor.
Türkiyenin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır

Camsil ve bezle <br>döve döve uzaklaştırdı

Camsil ve bezle
döve döve uzaklaştırdı

​Hollanda cesur Türk anneyi konuşuyor.

Denizden çıktı: Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı.

PKK/KCK'nın yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.