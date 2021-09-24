Spor Başkandan canlı yayında flaş sözler "Emre Belözoğlunu kulüpten içeri sokmam"
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Başkandan canlı yayında flaş sözler: "Emre Belözoğlu'nu kulüpten içeri sokmam"

Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, teknik direktörlük koltuğu için ortaya atılan Emre Belözoğlu iddialarını kesin bir dille yalanladı ve genç teknik adamla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkandan canlı yayında flaş sözler: Emre Belözoğlunu kulüpten içeri sokmam
Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Rizespor'da yönetimin, Emre Belözoğlu ismini gündeme aldığı öne sürüldü.

Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, katıldığı canlı yayında iddiaları kesin bir dille yalanladı ve Belözoğlu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Niye alacağım ki onu?"


Kıran, "Bana, 'Emre Belözoğlu'nu al başkan’ diye yazıyorlar. Almam. Emre Belözoğlu Rize’de gazeteci dövmüş adamdır. Niye alacağım ki onu? Benim kulübün kapısından içeri giremez" ifadelerini kullandı.

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