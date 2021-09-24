Başkandan canlı yayında flaş sözler: "Emre Belözoğlu'nu kulüpten içeri sokmam"

Teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Rizespor'da yönetimin, Emre Belözoğlu ismini gündeme aldığı öne sürüldü.

Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran, katıldığı canlı yayında iddiaları kesin bir dille yalanladı ve Belözoğlu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Niye alacağım ki onu?"





Kıran, "Bana, 'Emre Belözoğlu'nu al başkan’ diye yazıyorlar. Almam. Emre Belözoğlu Rize’de gazeteci dövmüş adamdır. Niye alacağım ki onu? Benim kulübün kapısından içeri giremez" ifadelerini kullandı.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Emre Belözoğlu Rize'de gazeteci dövmüş adamdır. Niye alacağım ki onu?" pic.twitter.com/aTaQYNmrmd REKLAM September 24, 2021