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Bayern Münih'in gözü Beşiktaş'ın genç yıldızının üzerinde

Bayern Münih'in gözü Beşiktaş'ın genç yıldızının üzerinde

16:3630/03/2025, Pazar
IHA
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17 yaşındaki Enes Çinemre, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.
17 yaşındaki Enes Çinemre, orta sahada 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Enes Çinemre, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. U18 Milli Takımı ile Hırvatistan’daki turnuvada boy gösteren Enes, Bayern Münih'in dikkatini çekti.

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Enes Çinemre, U18 Milli Takımı ile Hırvatistan’da düzenlenen turnuvada gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti.


U18 Milli Takımı’nın, Hırvatistan’da düzenlenen özel turnuvada Suudi Arabistan ve Romanya ile oynadığı müsabakalarda başarılı performans sergileyen ve asist yapan Enes Çinemre, Alman ekibi Bayern Münih ve Bundesliga takımları scoutlarının ilgi odağı oldu.


Kulüpler, turnuvada performansıyla dikkat çeken Çinemre’nin gelişim sürecini yakından takip edecek.



#Beşiktaş
#Bayern Münih
#Enes Çinemre

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