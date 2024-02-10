beIN Sports'un Süper Lig'de yeni yayın ihalesi için ödemek istediği rakam belli oldu

beIN Sports'un Süper Lig yayın ihalesi için ödeyeceği rakam belli oldu

beIN Sports'un Süper Lig yayın ihalesi için ödeyeceği rakam belli oldu

Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports, yeni yayın ihalesine katılacak. beIN Sports'un yayın ihalesi için ödemek istediği rakam da belli oldu. beIN Sports'un ödemek istediği rakam 150 milyon euro.