beIN Sports'un Süper Lig'de yeni yayın ihalesi için ödemek istediği rakam belli oldu

Süper Lig'in yeni döneminde yayıncı kuruluşun kim olacağı merak konusu. 4 kurumun ihale dosyasını aldığı öğrenilmişti. Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports, ihale dosyasını alan şirketler arasında yer alıyor.
beIN Sports'un Süper Lig yayın ihalesi için ödeyeceği rakam belli oldu
Mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports, yeni yayın ihalesine katılacak. beIN Sports'un yayın ihalesi için ödemek istediği rakam da belli oldu. beIN Sports'un ödemek istediği rakam 150 milyon euro.
Yayın ihalesi için teklif vermek adına son tarih 14 Şubat Çarşamba günü. Tekliflerin ihale komisyonu tarafından değerlendirileceği ve 29 Şubat'a kadar ihalenin tamamlanmasının hedeflendiği biliniyor.