Beşiktaş 25 milyon euro'luk teklifi reddetti

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kimlerin kadroya katılacağı kadar hangi oyuncuların gönderileceği de merak edilen konuların başında geliyor. Siyah-beyazlılarda, ülkesi Hırvatistan ile 2018 FIFA Dünya Kupası’nda finale kadar çıkan ve ülkesinin elde ettiği bu başarıda önemli pay sahibi olan 29 yaşındaki stoper Domagoj Vida’nın takımdaki akıbeti belirsizliğini korurken sıcak bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. İspanya’nın dev kulübü Barcelona’nın, Vida için Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ve 25 milyon Euro teklif sunduğu belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise bu rakamı yetersiz bularak teklifi geri çevirdiği belirtildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, Hırvat stoperi 30 milyon Euro’dan aşağı bir rakama satmayı düşünmediği ifade edildi. Yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in de, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda isterseniz satabilirsiniz” dediği oyuncu için gelecek teklifleri beklemeye devam edeceği ifade edildi.

FORVETLERE ÖZEL İLGİ

Siyah-beyazlılarda gerek kadroya alınacak, gerek gönderilecek oyuncular konusunda transfer çalışmaları devam ederken teknik heyet bir yandan da eldeki oyuncuları en yüksek seviyeye ulaştırmak için mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, forvet hattında sıkıntı yaşamak istemezken, geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Cyle Larin ile geçen sezon başında alınan ancak beklenilen verimi ortaya koyamayan Alvaro Negredo ile özel olarak ilgileniyor. Her iki oyuncuya da ekstra idmanlar yaptıran deneyimli teknik adamın, gerek idmanlarda gerekse antrenmanların ardından iki isimle yaptığı toplantılarda neler istediğini, neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatıyor. Larin ve Negredo’nun da Şenol Güneş’in istediklerini yapmak için idmanlarda hırsla çalıştıkları kaydedildi.

OĞUZHAN VE TOLGAY’A MORAL TAKVİYESİ

Siyah-beyazlı takımın teknik heyetinin üzerinde durduğu diğer futbolcular arasında ise orta sahanın etkili isimlerinden Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan’ın yer aldığı ifade edildi. Güneş’in yardımcıları İlhan Mansız ve Guti’nin iki oyuncuyla yakından ilgilendikleri, hem moral motivasyon hem de oyun mantalitesi olarak üst seviyeye çıkarmak için mesai harcadıkları belirtildi. Özellikle Oğuzhan’ın geçen sezon dönem dönem yaşadığı fizik ve mental yorgunluğun önüne geçmek isteyen Mansız ve Guti’nin tecrübelerinden yola çıkarak her iki futbolcuyu yeni sezona hazırlamak için mesai yaptıkları belirtildi.

Vida giderse 2 stoper lazım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesi takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vida’nın adının transfer gündeminde yer almasına ilişkin açıklamada bulunan deneyimli teknik adam, “Tosic gittiği zaman gitmesini istemedim. Ama bir talep vardı ve kendisi de gitmek istiyordu. Tosic gitti, Mitrovic gitti. Pepe kaldı. Vida ne olacak? Vida takıma gelirse ona göre stoper alınacak ama gidecekse iki stoper almamız gerekecek. Bekleyeceğiz. Forvette Larin, Negredo, Love, Mustafa var. Baktığımızda kampta hiç stoper yok. Vida’nın transfer gündemi var. Eğer giderse, UEFA Avrupa Ligi maçında o mevkiinin oyuncusuyla çıkamıyoruz. Necip, Medel ve Fatih’ten ikisi oynayacak” ifadelerini kullandı.

MESSİ VE SUAREZ’İ İSTERİM

Fulham ile adı anılan kaleci Fabri’nin durumunun yanı sıra transfer politikasına da değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş “Geçen sene aldıklarımız, ekonomimiz de daha iyiydi, pahalı oyunculardı. Sağ bekte Gökhan’ın sakatlığı olduğu için zaman zaman bir oyuncu düşünmüştük. Bir de forvette tartışmaya açıldığı için, en çok pozisyona giren bir takımız ama elimizde oyuncu da olsa, verim alınmadı. Negredo oynamayıp da, en yüksek parayı alıyorsa, hem oyuncular, hem kulüp rahatsız olur. Lens, Negredo, Babel’e iyi para verseler, belki şu anda burada olmayacaklardı. Diyelim Fabri’ye iyi para veriyorlar ve o da gitmek istiyor. Benim yapacağım bir şey yok” dedi.

Beşiktaş Krasnodar ile oynuyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, bugün Rus ekibi Krasnodar ile bir hazırlık maçı yapacak. Saat 18.00’de başlayacak mücadele Smart Sport’tan yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezon öncesi yaptığı 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Krasnodar maçı, Beşiktaş’ın son hazırlık maçı olacak.