Beşiktaş Gabriel Paulista'nın son durumunu açıkladı

Siyah-beyazlıların Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista'nın sağlık durumunu açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanarak devam edemeyen Brezilyalı Gabriel Paulista'nın sağlık durumunu açıkladı.
"Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Başarılı stoper oyuncusu bu sezon toplamda 12 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.