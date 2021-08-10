Rachid Ghezzal transferi açıkladı: "Eve dönüyoruz"

Beşiktaş Kulübü uzun süren görüşmelerin ardından Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattı. Siyah beyazlılarda yıldız oyuncu uçaktan yaptığı paylaşımda transferi resmen duyurdu.
29 yaşındaki futbolcu ailesiyle çektirdiği fotoğrafı paylaşırken 'eve dönüyoruz' mesajıyla da transferi açıkladı.
Ghezzal yaz aylarında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ve menajeri sarı kırmızılı kulüple görüşmeler yapmıştı. Başarılı oyuncuya Arabistan liginden de iyi teklifler gelmişti.
Beşiktaş Rachid Ghezzal ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
- Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'la 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş Rachid Ghezzal'a yıllık kaç para ödeyecek?
- Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal'a yıllık net 2.5 milyon euro ödemesi bekleniyor. Cezayirli futbolcunun yıllık alacağı ücretin bonuslarla 3 milyon euronun çıkması bekleniyor.
Beşiktaş Rachid Ghezzal için Leicester City'e ne kadar bonservis bedeli ödeyecek?
- Dış basında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Ghezzal'ın bonservisi için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeeyecek. Siyah beyazlılar Ghezzal'ı geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralamıştı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal'ın Süper Lig'deki performansını izlemek için;