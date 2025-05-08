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Beşiktaş hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla sürdürdü

19:268/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Beşiktaş sahasında ağırlayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara ve basına açık olarak gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.


Geçen hafta Fenerbahçe derbisinden zaferle çıkan Beşiktaş'ın taraftara açık olarak gerçekleştirdiği antrenman, siyah-beyazlı taraftarın yoğun ilgisi ve tezahüratları eşliğinde gerçekleşti. Tüm antrenmanı izleyen taraftar, futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı ve taktiksel çalışmayla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını yarın 11.45'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.







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