Beşiktaş-Kocaelispor (CANLI)

19:0329/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta kapanış maçında Kocaelispor'u konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Geçen hafta Kayserispor'u farklı yenen Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kocaelispor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Siyah-beyazlılar Körfez ekibi karşısında kazanarak Galatasaray ile gelecek hafta oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor.


Kocaelispor ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.


Beşiktaş'ın Kocaelispor maçında iki eksik oyuncusu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz maç kadrosuna yer almıyor.


Maçın 11'leri belli oldu

Beşiktaş:
Mert, Jurasek, Djalo, Emirhan, Gökhan, Orkun, Ndidi, Rafa, Cerny, Toure, Abraham.
Kocaelispor:
Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem, Show, Keita, Tayfur, Rivas, Churlinov, Petkovic.



