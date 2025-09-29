Yeni Şafak
Kocaelispor kalecisi neden kırmızı kart görmedi? Eski hakem açıkladı

Selman Ağrıkan
20:4029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Kocaelispor kalecisi Aleksandar Jovanovic'in Beşiktaş karşısında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği pozisyonda kırmızı kart çıkmaması kafaları karıştırdı. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel pozisyonun neden sarı kart olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor karşısında üst üste goller buldu.

Siyah-beyazlılar, 5. dakikada Rafa Silva ve 10. dakikada Vaclav Cerny ile skoru 2-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın Cerny ile bulduğu gol öncesi yaşanan pozisyon tartışma çıkardı. 

Kocaelispor kalecisi Jovanovic, gol öncesi ceza sahası içerisinde topa elle dokundu. Sırp eldivenin müdahalesine rağmen top Cerny'nin önünde kaldı ve Çek oyuncu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Golü veren hakem Ali Şansalan, ceza sahası dışında elle müdahalede bulunan Jovanovic'e sarı kartını gösterdi. Sosyal medyada kalecinin kırmızı kart görmesi gerektiği yönünde tartışmalar yaşandı.

Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, kalecinin golü engelleyemediği için kırmızı kart çıkmadığını ifade etti. Bitnel, "Kaleci , ceza sahası dışında topa elle dokunarak, rakibin bariz golünü ya da gol şansını engelleseydi kırmızı kart görürdü. Fakat engelleyemedi o yüzden sarı kart gördü. Hakem avantaj oynatarak doğru olanı yaptı" dedi.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Kocaelispor
