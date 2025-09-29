Kocaelispor kalecisi neden kırmızı kart görmedi? Eski hakem açıkladı

Pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Ateş Bitnel, kalecinin golü engelleyemediği için kırmızı kart çıkmadığını ifade etti. Bitnel, "Kaleci , ceza sahası dışında topa elle dokunarak, rakibin bariz golünü ya da gol şansını engelleseydi kırmızı kart görürdü. Fakat engelleyemedi o yüzden sarı kart gördü. Hakem avantaj oynatarak doğru olanı yaptı" dedi.



