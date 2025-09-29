Beşiktaş-Kocaelispor: 3-1

Geçen hafta erteleme maçında Kayserispor'u farklı yenen Beşiktaş, 7. hafta mücadelesinde Kocaelispor'la karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Rava Silva,10. dakikada Vaclav Cenry ve 90+3. dakikada Jota Silva kaydetti. Konuk takımın tek golü, 50. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi. 32 yaşındaki oyuncu, eski takımına karşı attığı golün ardından sevinç yaşamadı.





Galatasaray derbisi öncesi moral bulan Beşiktaş, maç eksiğiyle puanını 12'ye yükseltti. Son sıradaki Kocaelispor ise 2 puanda kaldı.













Beşiktaş'ta 4 değişiklik

Sergen Yalçın, Kayserispor ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.





Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımı şu 11 ile sahaya sürdü:





"Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham"





Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.





Svensson ve Taylan kadroda yok





Beşiktaş'ta Norveçli futbolcu Jonas Svensson Kocaelispor maçının kadrosunda yer almadı.





Kayserispor maçında sağ bekte forma giyen Svensson, ağrıları nedeniyle müsabakada formasından uzak kaldı.





Öte yandan, siyah-beyazlı takımın genç sağ beki Taylan Bulut da kadroda kendine yer bulamadı.





Mustafa Hekimoğlu 7 maç sonra kadroda





Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlığı atlatan Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra Kocaelispor karşısında müsabaka kadrosunda kendine yer buldu.





UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İstanbul'da oynanan St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, sırasıyla Eyüpspor, Lausanne ile oynanan iki karşılaşmada, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.









Abraham sakatlandı





Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham maçta girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Omzundan sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen İngiliz yıldız, 55. dakikada yerini Jota Silva'ya bıraktı.









Rafa gollerine devam ediyor





Geçtiğimiz hafta içinde Kayserispor ile deplasmanda oynadıkları Süper Lig 1. hafta erteleme maçında rakip ağları tam 3 kez havalandırarak kariyerinin ilk hat-trick’ini yapan Rafa Silva, Kocaelispor’a karşı da gol sevinci yaşamayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu, böylelikle ligde 6 mücadelede 5 gole ulaştı.





Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda ise 12 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.













Cerny'den ilk gol





Sezon başında Beşiktaş’ın renklerine bağladığı Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kocaelispor’a karşı yaşadı.





27 yaşındaki futbolcunun, 2-1 kazanılan Başakşehir maçında da 1 asisti bulunuyor.





Başarılı oyuncu, Kartal’ın deplasmanda 3-0 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında da 61 dakika sahada kalmıştı.













Maçın önemli dakikaları





4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasında Balogh'un hatasının ardından topu önünde bulan Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazındaki Abraham, kale önündeki Rafa Silva'ya verdi. Uygun pozisyondaki Rafa Silva'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.





8. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Jurasek'in sol kanat son çizgiden ceza sahasına yaptığı ortayı Toure sağ çaprazda kontrol edip şutunu çekerken kaleci Jovanovic topu ayaklarıyla çıkardı. Ndidi, seken topu ceza yayı içinden sert bir şutla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak önce Cerny'ye sonra savunmaya da çarparak yükseklik kazandı ve atak sonuçsuz kaldı.





10. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Ndidi'nin kafayla savunma arkasına gönderdiği pasa Cerny hareketlendi. Yerden seken topu kaleci Jovanovic ceza sahası dışında eliyle tutmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Cerny meşin yuvarlağı altıpas içinden boş kaleye gönderdi: 2-0.





37. dakikada soldan kullanılan frikikte kafalardan seken topla ceza sahası içinde buluşan Petkovic'in röveşatayla kale gönderdiği meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.





38. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, hızla rakip alanı kat edip pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure'ye çıkardı. Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.





Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.





50. dakikada Anfernee Dijksteel pasında ceza yayı sağ tarafından topla buluşan Habib Keita, Tayfur Bingöl’e bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinden sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok’un müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1





69. dakikada Orkun Kökçü’nün pasında topla buluşan Jota Silva, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Aleksandar Jovanovic’te kaldı.





75. dakikada Rafa Silva’nın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny’nin içeri çevirdiği top sol tarafta David Jurasek’e geldi. Bu oyuncu pasını Rafa Silva’ya çıkarırken, Silva’nın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Aleksandar Jovanovic meşin yuvarlağı ayaklarıyla kurtardı.





90+3. dakikada sol taraftan Kartal Kayra Yılmaz’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jota Silva’nın kafa vuruşunda önce savunmada Oleksandr Syrota’ya sonra da uzak kale direğine çarpan topu kaleci Aleksandar Jovanovic uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında hakem Ali Şansalan topun çizgiyi geçtiğini işaret ederek, golü verdi. 3-1





Maç Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.











