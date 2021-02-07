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Beşiktaş-Konyaspor maçında tartışma çıkartan an: Hakem 'devam' dedi VAR uyarmadı

Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 52. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlıların stoperi Welinton'un yaptığı kafa vuruşunda hakem Halis Özkahya pozisyonu devam ettirdi. Brezilyalı savunma oyuncusu pozisyonda çekildiğini belirtirken VAR'dan da uyarı gelmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı Welinton'un penaltı beklediği pozisyon.
Beşiktaşlı Welinton'un penaltı beklediği pozisyon.

Beşiktaş'ta Welinton 52. dakikada net bir pozisyonda kafa vuruşunu auta attı. Welinton, pozisyonda çekildiğini belirterek hakeme tepki gösterdi.

VAR'da bulunan Bahattin Şimşek bu pozisyonda orta hakem Halis Özkahya'yı uyarmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışma çıkartan pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Pozisyon ile ilgili sosyal medyada eski hakem ve futbol yazarlarının yorumları şöyle;

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