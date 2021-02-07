Beşiktaş-Konyaspor maçında tartışma çıkartan an: Hakem 'devam' dedi VAR uyarmadı

Beşiktaş'ta Welinton 52. dakikada net bir pozisyonda kafa vuruşunu auta attı. Welinton, pozisyonda çekildiğini belirterek hakeme tepki gösterdi.

VAR'da bulunan Bahattin Şimşek bu pozisyonda orta hakem Halis Özkahya'yı uyarmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

İşte tartışma çıkartan pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Pozisyon ile ilgili sosyal medyada eski hakem ve futbol yazarlarının yorumları şöyle;

🔻Welinton topa kafa vursada formasından çekildi rahat bir vuruş yapamadı.

VAR için de net bit kanıt var.

Beşiktaş lehine PENALTI verilmeliydi.

Hem hakem hem de VAR pozisyonu değerlendiremedi#BJKvKON — seçim Demirel (@secimdemirel) February 7, 2021

Kafa vurmak için topa doğru hareketlenen rakibinin formasını çekmek ceza sahası dışında faul, ceza sahası içinde penaltıdır.



Biraz önce Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan bu olay sonrası hayat kaldığı yerden devam etti. REKLAM February 7, 2021

Kafa vuruşu yapmadan önce Wellinton'ın formasından açıkça çekiliyor.. Takım, renk fark etmeksizin VAR'ın ayarı tamamen şaşmış durumda.. https://t.co/gtfqg5e4qU — Altan Tanrıkulu (@AltanTanrikulu) February 7, 2021