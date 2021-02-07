Beşiktaş-Konyaspor maçında tartışma çıkartan an: Hakem 'devam' dedi VAR uyarmadı

Beşiktaş'ta Welinton 52. dakikada net bir pozisyonda kafa vuruşunu auta attı. Welinton, pozisyonda çekildiğini belirterek hakeme tepki gösterdi.
VAR'da bulunan Bahattin Şimşek bu pozisyonda orta hakem Halis Özkahya'yı uyarmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.
İşte tartışma çıkartan pozisyon;
Pozisyon ile ilgili sosyal medyada eski hakem ve futbol yazarlarının yorumları şöyle;
🔻Welinton topa kafa vursada formasından çekildi rahat bir vuruş yapamadı.
VAR için de net bit kanıt var.
Beşiktaş lehine PENALTI verilmeliydi.
Hem hakem hem de VAR pozisyonu değerlendiremedi#BJKvKON
🔻Welinton topa kafa vursada formasından çekildi rahat bir vuruş yapamadı.
Kafa vurmak için topa doğru hareketlenen rakibinin formasını çekmek ceza sahası dışında faul, ceza sahası içinde penaltıdır.
Biraz önce Konyaspor ceza sahası içinde yaşanan bu olay sonrası hayat kaldığı yerden devam etti.
Kafa vurmak için topa doğru hareketlenen rakibinin formasını çekmek ceza sahası dışında faul, ceza sahası içinde penaltıdır.
Kafa vuruşu yapmadan önce Wellinton'ın formasından açıkça çekiliyor.. Takım, renk fark etmeksizin VAR'ın ayarı tamamen şaşmış durumda.. https://t.co/gtfqg5e4qU
Kafa vuruşu yapmadan önce Wellinton'ın formasından açıkça çekiliyor.. Takım, renk fark etmeksizin VAR'ın ayarı tamamen şaşmış durumda.. https://t.co/gtfqg5e4qU— Altan Tanrıkulu (@AltanTanrikulu) February 7, 2021
Halis Mulis Eyyam! Welinton net bir şekilde çekiliyor! Kimden talimat aldın HALİS! Beşiktaşlı oyuncularda da suç var! Sarsanıza etrafını! Her takım yapıyor. Siz misiniz bu ülkenin enayisi arkadaş! https://t.co/Cy9fekhP9s
Halis Mulis Eyyam! Welinton net bir şekilde çekiliyor! Kimden talimat aldın HALİS! Beşiktaşlı oyuncularda da suç var! Sarsanıza etrafını! Her takım yapıyor. Siz misiniz bu ülkenin enayisi arkadaş! https://t.co/Cy9fekhP9s— Şafak Malatya (@SafakSina1903) February 7, 2021