Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 maçta Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18. basamakta yer alıyor. Çıktığı 4 maçtan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 ekibin mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 35. sırada bulunuyor.