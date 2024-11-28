Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kartal Macaristan'da Maccabi'yle karşılaşacak

Kartal Macaristan'da Maccabi'yle karşılaşacak

10:0528/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sakatlığı geçen Ciro Immobile'nin sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.
Sakatlığı geçen Ciro Immobile'nin sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen şehrinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Muçi, bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. TSİ 20.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.


Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 maçta Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18. basamakta yer alıyor. Çıktığı 4 maçtan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 ekibin mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 35. sırada bulunuyor.



Muçi yok

Beşiktaş'ta Ernest Muçi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.


Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.


2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.


Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.


Beşiktaş'ı Maccabi Tel Aviv karşısındaki muhtemel 11'i:

Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.






#Avrupa Ligi
#Beşiktaş
#Maccabi Tel Aviv

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, BAĞ-KUR, 4C’lİYE ÖDEME LİSTESİ OLUŞTU: 12.500, 14.500, 19.750 lira maaş alana…