Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. TSİ 20.45'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak.
Ligde aldığı kötü sonuçların aksine Avrupa'da oynadığı son 2 maçta Lyon ve Malmö'yü mağlup ederek 6 puan toplayan Beşiktaş, 18. basamakta yer alıyor. Çıktığı 4 maçtan yenilgiyle ayrılan İsrail takımı ise 36 ekibin mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 35. sırada bulunuyor.
Beşiktaş'ta Ernest Muçi, karşılaşmada forma giyemeyecek. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisi devam eden Muçi, bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'le üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşen iki takımın Türkiye'de ve İsrail'de oynadıkları maçları Beşiktaş kazandı.
Siyah-beyazlı ekip kendi evindeki maçı 5-1 kazanırken, deplasmanda oynanan müsabakada ise rakibini 3-2 yendi.
Mert, Svensson, Uduokhai, Paulista, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile.