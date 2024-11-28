Beşiktaş'ta deprem: Hasan Arat futbolu bıraktı

Son dönemde kötü günler geçiren Beşiktaş’ta görevden almalar ve ardından da istifa depremi yaşandı. Başkan Hasan Arat, Göztepe mağlubiyetinin ardından sessiz kaldığı yönünde eleştiriler alırken, önceki gece saatlerinde kulübün resmi organlarından yapılan açıklama ile futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel’in görevine son verildiği ifade edildi. Medya Koordinatörü Okay Karacan da gönderildi. Yöneticiler, bu görevden alınmaların kendilerine hiç danışılmaması ve kararı sosyal medyadan öğrenmeleri sonrasında başkan Hasan Arat'a tepki gösterdi.





GÖÇMEZ İSTİFASINI GERİ ALDI

Yönetim kurulu üyeleri Onur Göçmez ve Işıl Zeybek, dün sabah saatlerinde istifalarını sundu. Bunun üzerine öğleden sonra acil toplanan yönetim, yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası önemli kararlar aldı. Toplantının ayrıntılarını basınla paylaşan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar “Çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Onur Göçmez, Beşiktaş'ın önemli bir değeri. İstifasının gerçekleşmemesi yönünde uğraş verdik ve kendisi sağ olsun çok önemli bir adım attı. Görevine devam edecek. Işıl Hanım da düşüncelerini ifade etti. Resmi bir durum yok. Umut ediyoruz ki o da görevine devam edecek noktaya gelecektir" İfadelerini kullandı.





HASAN ARAT FUTBOLU BIRAKTI

Aybaba ve Friedel’in görevden alınma nedeni konusunda başkan Arat’ın gerekli açıklamayı yapacağını belirten Vardar, “3 Aralık'ta nasıl geldiysek aynı heyecanla devam ediyoruz” derken, alınan kararlarla ilgili KAP’a açıklama yapılacağını duyurdu. Ardından önce KAP, sonra da resmi siteden yazılı açıklama yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün sitesinden yapılan açıklamada Hasan Arat’ın, Futbol A.Ş. başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiği, kulüp başkanlığına ise devam ettiği belirtildi. Toplantıda alınan kararlarla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.





Taraftar istemezse 1 dakika durmayız

Beşiktaş Futbol AŞ'deki görevini bırakan başkan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Samet Aybaba’nın ayrılışı ile ilgili “Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için. Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir” dedi. Başkan Arat, "Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacak” diye konuştu. Gönüllü olarak görev yaprığını belirten Arat, “Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Taraftarımın istemediği yönetici olmam” ifadelerini kullandı.





Samet Aybaba toplantı yapacak

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel’in kendilerine haber verilmeksizin gönderilmesine tepki gösteren Beşiktaşlı yöneticilerin bir süredir, başkan Hasan Arat’tan rahatsız oldukları öğrenildi. Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün, bu görevden almanın kendilerine hiç danışılmaması ve kararı sosyal medyadan öğrenmeleri sonrası başkan Hasan Arat'a tepki koyduğu öğrenildi. Beşiktaş Kulübü'nde yaşanan art arda istifaların ardından yönetim radikal kararlar alırken, Samet Aybaba’nın ise süreci anlatmak için Cumartesi günü elindeki belgelerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.















