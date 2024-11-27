Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu. Yönetim Kurulu başkanlığı devam edecek olan Arat, futbol birimini Hüseyin Yücel’e bıraktı.