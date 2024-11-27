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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan görülmemiş istifa kararı

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan görülmemiş istifa kararı

15:1127/11/2024, Çarşamba
G: 27/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, futbol A.Ş.'deki görevini bıraktı.

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan istifaların ardından olağanüstü toplantı kararı alınmıştı. Yapılan toplantı sonrası başkan Hasan Arat'ın Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa ettiği KAP'a bildirildi.

Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığı ve üyeliğinden istifa ettiğini, yerine Hüseyin Yücel'in atandığını duyurdu. Yönetim Kurulu başkanlığı devam edecek olan Arat, futbol birimini Hüseyin Yücel’e bıraktı.


Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildirim şöyle:


"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Hüseyin Yücel

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