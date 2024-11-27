Beşiktaş'ta kaos büyüyor: Yönetimden arka arkaya istifa kararları geliyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün gece aldığı kararla herkesi şaşırttı. Başkan Arat, kendi inisiyatifle yönetim kurulu üyelerine haber vermeden Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolları ayırdı.





Siyah beyazlı ekibin, gece yarısında yaptığı açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.





Yönetimden arka arkaya istifa kararları geliyor

Yönetim kurulu üyelerinin çok büyük bölümünün, bu görevden almanın kendilerine hiç danışılmaması ve kararı sosyal medya hesabından öğrenmeleri sonrasında başkan Hasan Arat'a tepki koyduğu öğrenildi. İlk önce Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.





















Kulübü 3-4 yönetici yönetiyor

Yönetim kurulu üyelerinin en büyük tepkisi ise, kulübün gelinen noktada sadece başkan ve 3 - 4 yönetici tarafından yönetilir hale geldiği konusu. Özellikle futbol takımı konusunda hiç bir söz haklarının olmadığı ve hiç bir şeye karıştırılmadıkları gibi, yaşananları da sosyal medyadan öğrendiklerini dile getiren yöneticiler, kulüpte gelişen olaylar ile ilgili de çok fazla dedikodu yayıldığını ve kendilerinin bile bir çok şeyi sonradan sosyal medyadan öğrendiklerini belirtiyorlar.





Işıl Zeybek de istifa etti

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın yönetim kuruluna haber vermeden aldığı karar sonrasında istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını yönetime sundu.













Açıklama rahatsız etti

Gelinen noktada, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Samet Aybaba'nın, çok değersizleştirilerek Brad Friedel ile aynı açıklama içine konarak gönderilmesi de yöneticileri oldukça rahatsız etmiş durumda.





Mete Vardar'dan istifa sinyali

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, yaptığı açıklamayla istifa sinyalini verdi. Vardar, takımı Avrupa maçında yalnız bırakmak istemediği için kararını daha sonra açıklayacağını söyledi. Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz." ifadelerini kullandı. Vardar'ın da cuma günü istifa kararını açıklaması bekleniyor.









Okay Karacan ile de yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, medya ve iletişim grubu koordinatörlüğü yapan Okay Karacan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



























