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Samet Aybaba: 'Görevden alındığımı Whatsapp'tan öğrendim'

Samet Aybaba: 'Görevden alındığımı Whatsapp'tan öğrendim'

Haber Merkezi
11:5927/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Samet Aybaba
Samet Aybaba

Beşiktaş Kulübü dün gece futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesiyle yaşanan gelişmelerle oldukça karışmış durumda. Samet Aybaba yaptığı açıklamada, 'Görevden alındığımı Whatsapp'tan öğrendim' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı. Bu kararı Başkan Arat'ın kendi inisiyatifle aldığı ve yönetim kuruluna haber vermediği öğrenildi.


"Mesajla öğrendim'

Konuyla ilgili açıklama yapan Samet Akbaba, görevden alındığını Whatsapp'tan öğrendiğini söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Aybaba, şu ifadeleri kullandı;


"Görevden alındığımı telefonuma gelen Whatsapp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu. Kendisi ile konuşamadığımız için kulüpte yaşanan her şeyi mektup yazarak aktardım. Cumartesi basın toplantısı düzenleyeceğim. Tüm sorulara cevap verip, Beşiktaş’ta son 1 yıl neler yaşandığını anlatacağım."


Yönetim kurulu tepkili

Yönetim kurulu üyelerinin çok büyük bölümünün, bu görevden almanın kendilerine hiç danışılmaması ve kararı sosyal medya hesabından öğrenmeleri sonrasında başkan Hasan Arat'a tepki koyduğu öğrenildi. Gelinen noktada, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Samet Aybaba'nın, çok değersizleştirilerek Brad Friedel ile aynı açıklama içine konarak gönderilmesi de yöneticileri oldukça rahatsız etmiş durumda.





#Beşiktaş
#Samet Aybaba
#Hasan Arat

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