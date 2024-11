Beşiktaş istifaların ardından olağanüstü toplanıyor

Okay Karacan'la da yollar ayrıldı

Dün futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinin ardından, bugün de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.