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Beşiktaş istifaların ardından olağanüstü toplanıyor

Beşiktaş istifaların ardından olağanüstü toplanıyor

12:2627/11/2024, Wednesday
G: 27/11/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat

Beşiktaş Kulübü'nde yaşanan art arda istifaların ardından yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının 13.00'te başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinden yöneticilerin çoğunun haberinin olmaması büyük krize yol açtı. İlk olarak Onur Göçmez istifa ederken, Işıl Zeybek'in de istifa ettiği gelen haberler arasında. Asbaşkan Mete Vardar da yaşananlardan oldukça rahatsız ve durum değerlendirmesi yapıyor. Vardar, çok önemli bir Maccabi Tel Aviv maçı olduğu için alacağı kararı bu maç sonrasına bıraktığını ve Macaristan dönüşü kararını açıklayacağını ifade etti.


Yaşanan art arda istifaların ardından yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının 13.00'te başlaması bekleniyor.





"Cuma günü konuşuruz"


İstifa sinyali veren Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan'a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" diye açıklama yaptı.


Okay Karacan'la da yollar ayrıldı


Dün futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinin ardından, bugün de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.





#Beşiktaş
#Hasan Arat
#Okay Karacan

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