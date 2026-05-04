Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber

19:36 4/05/2026, Pazartesi
Milot Rashica
Beşiktaş’ta Milot Rashica’nın uyluk kemiğinde kemik ödemi tespit edildi. Yıldız oyuncunun 7-10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Beşiktaş, kanat oyuncusu Milot Rashica’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli futbolcunun uyluk kemiği (femur) alt bölgesinde kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan kontrollerin ardından tedavisine başlanan Kosovalı oyuncunun 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Rashica’nın, kupa yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak karşılaşmada ve ligde Trabzonspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.





