Beşiktaşlı yıldız sezon sonu gönderilecek: Sergen Yalçın da engel olamadı

15:08 4/05/2026, Pazartesi
Sergen Yalçın sezon başında o ismi çok istemişti.
Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasında yıldız oyuncunun geleceğine dair kriz yaşanıyor. Tecrübeli hocanın ısrarına rağmen ayrılık kararı alındığı iddia edildi.

Süper Lig’de beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, 2026-27 sezonu için kadro planlamasına hız verdi. Siyah-beyazlılarda hem yönetim hem de teknik direktör Sergen Yalçın yeni sezonun yapılanması için yoğun mesai harcarken, kulüp içinde önemli bir görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

Kaleci Devis Vasquez ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş’ta, gündemin en dikkat çeken başlıklarından biri ise Cengiz Ünder oldu. Gazeteci Orhan Yıldırım'ın haberine göre deneyimli teknik adam Sergen Yalçın, milli futbolcunun takımda kalmasından yana tavır koydu.

Ancak yönetimin bu konuda farklı düşündüğü ve Cengiz Ünder ile vedalaşma kararı aldığı öne sürüldü. Haberlere göre Yalçın’ın ısrarına rağmen yönetim geri adım atmadı ve ayrılık yönündeki kararını netleştirdi.



#Beşiktaş
#Cengiz Ünder
#Transfer
