Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber: Derbide sakatlanarak çıkmıştı

Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında sakatlık yaşayan Wilfred Ndidi'den Beşiktaş'a kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın son durumunu açıkladı.
Beşiktaş JK, derbide Fenerbahçe karşısında alınan sonucun ardından bir de sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlıların yıldız orta sahası Wilfred Ndidi, maçın son bölümünde yaşadığı problem nedeniyle oyuna devam edemedi.
Karşılaşmanın 85. dakikasında uyluk arkasında hissettiği ağrı sonrası kenara gelen Ndidi’nin durumu netlik kazandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, deneyimli oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği bildirildi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlıların Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında forma giyemeyecek.