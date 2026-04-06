Beşiktaşlı yıldız saatler sonra paylaştı: Penaltı için 'İğrenç' yorumu

Fenerbahçe derbisinde son dakikada gelen penaltı kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, kulübün tepki gönderisini paylaşarak, “İğrenç” notunu düştü.
Trendyol Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye son dakika yediği golle 1-0 mağlup oldu.
Son dakikalarda Agbodou'nun müdahalesiyle yerde kalan Nene, sarı-lacivertlilere penaltı kazandırdı. Derbide verilen bu karar tartışma konusu olurken pozisyonun yankıları halâ sürüyor.
Siyah-beyazlıların Çek yıldızı Vaclav Cerny sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'ın penaltı gönderisini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Cerny, pozisyon için "İğrenç" notunu düştü.