Beşiktaşlı yıldız saatler sonra paylaştı: Penaltı için 'İğrenç' yorumu

16:47 6/04/2026, Pazartesi
Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonu.
Fenerbahçe derbisinde son dakikada gelen penaltı kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, kulübün tepki gönderisini paylaşarak, “İğrenç” notunu düştü.

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye son dakika yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Son dakikalarda Agbodou'nun müdahalesiyle yerde kalan Nene, sarı-lacivertlilere penaltı kazandırdı. Derbide verilen bu karar tartışma konusu olurken pozisyonun yankıları halâ sürüyor.

Siyah-beyazlıların Çek yıldızı Vaclav Cerny sosyal medya hesabı üzerinden Beşiktaş'ın penaltı gönderisini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Cerny, pozisyon için "İğrenç" notunu düştü.

Vaclav Cerny'nin paylaşımı;



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

MSB sürekli işçi alımı başvuru ekranı 2026! MSB İŞKUR sürekli işçi temini başvuru ne zaman, şartlar neler?