Beşiktaş'ın efsanesi Amokachi'den örnek hareket

Eski takımı Everton'dan yapılan açıklamaya göre, iş adamı abisinden de destek alan Amokachi, bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalışıyor.

47 yaşındaki Nijeryalı, başkent Abuja'da diğer yardım gönüllüleriyle birlikte gıdaları her gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

"İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor"

Açıklamada görüşlerine ye verilen Amokachi, Nijerya'da nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "İşleri yoksa akşam evde yiyecek bir şeyleri de olmuyor. Arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla bir araya gelerek karantina boyunca gıda paketleri dağıtmak için anlaştık" ifadelerini kullandı.

Abuja'da sokağa çıkma yasağının sürdüğünü hatırlatan Amokachi, "Bizim gıda dağıtımı için dışarı çıkma iznimiz var neredeyse her gün çalışıyoruz. Bizim yaptığımız şey sadece insan olmak" yorumunu yaptı.