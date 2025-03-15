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Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista isyan etti: "Ben sakat değilim!"

Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista isyan etti: "Ben sakat değilim!"

23:0815/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, TÜMOSAN Konyaspor maçındaki performanstan dolayı yedek kulübesinde oldukça memnuniyetsiz bir görüntü çizdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, TÜMOSAN Konyaspor maçındaki performanstan dolayı yedek kulübesinde oldukça memnuniyetsiz bir görüntü çizdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 9 kişi kalan Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaşlı futbolculardan Gabriel Paulista maçın ardından açıklamalarda bulundu. Paulista oyundan çıkmasıyla ilgili eleştirilere "Solskjaer'in kararı" cevabını verdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah Beyazlılar, ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş'ın yıldızlarından Gabriel Paulista maçı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Paulista maç sonu verdiği röportajda şunları söyledi;

"Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim. Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik."

Beşiktaş kaptanı Mert Günok ise "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Beşiktaş
#Gabriel Paulista
#Solskjaer

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