Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista isyan etti: "Ben sakat değilim!"

"Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim. Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik."