Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista isyan etti: "Ben sakat değilim!"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 9 kişi kalan Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Beşiktaşlı futbolculardan Gabriel Paulista maçın ardından açıklamalarda bulundu. Paulista oyundan çıkmasıyla ilgili eleştirilere "Solskjaer'in kararı" cevabını verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildi. Siyah Beyazlılar, ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.
"Sakat değilim, hocamızın kararı nedeniyle oyundan çıktım. Futboldan anlamayanlar bir şeyler söylüyor ama ben sakat değilim. Zor bir maç oldu, daha çok karakter koymamız lazımdı. Çalıştıklarımızı ve planladıklarımızı yapamadık. Gol yedik, sonra geri dönüş sağlayamadık. İstediklerimizi yapamadık ve çok kötü kaybettik."
Beşiktaş kaptanı Mert Günok ise "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.