Süper Lig'de 28. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, maçta 9 kişi kalmasına rağmen rakibini Uğurcan Yazğılı'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 31'e yükseltirken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.