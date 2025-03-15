Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Melih Bostan ve Ndao'nun gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip, maçta 9 kişi kalmasına rağmen rakibini Uğurcan Yazğılı'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından TÜMOSAN Konyaspor puanını 31'e yükseltirken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçı 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı, maç başladı.
26' TÜMOSAN Konyaspor'da Melih Bostan, Paulista'ya yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
45' TÜMOSAN Konyaspor Uğurcan Yazğılı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
45+4' Arthur Masuaku'nun uzak mesafeden şutunda, Deniz Ertaş gole izin vermedi.
45+6' Maçta ilk yarı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
55' Beşiktaş'ta sakatlanan Uduokhai'nin yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
65' Konyaspor'da Alassane Ndao, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+6' Maç TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için
48. randevu
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında Süper Lig'de oynanan 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken, 7 müsabakadan galibiyetle ayrılan taraf Konyaspor oldu. İki ekip 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 92 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 44 gol kaydetti.
Paulista geri döndü
Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 19 maç sonra ilk 11'e adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, o tarihten sonra 19 maçta formasından uzak kaldı.