14:4119/10/2025, Pazar
IHA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş’ta TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Dün Gençlerbirliği ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçlarla tamamlandı.


