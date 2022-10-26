Beşiktaş'ta yabancı adaylar elendi: İki isimden biri takımın başına geçecek

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör ile ilgili soru işaretleri cevabını bulmak üzere. Valerien Ismael ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılarda teknik direktör adayları arasındaki yabancı isimlerin hepsi listeden çıktı.

Yapılan yönetim toplantısında Beşiktaş'ın Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'ten yana fikir beyan ettiği ve yapılacak son görüşmelerin ardından fikir birliği içerisinde kararın verileceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta bugün 17.00'da gerçekleştirilecek antrenmanda ise takımın başında Serdar Topraktepe olacak.

#ÖZEL Beşiktaş'ta bugün 17.00'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında Serdar Topraktepe olacak. https://t.co/39oYbFoG4R — SPOR (@yenisafakspor) October 26, 2022



