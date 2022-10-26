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Beşiktaş'ta yabancı adaylar elendi: İki isimden biri takımın başına geçecek

Beşiktaş'ta yapılan yönetim toplantısında yabancı teknik direktör adayları listeden tamamen çıktı. Yerli bir teknik adamla yoluna devam etmek isteyen siyah beyazlılarda gündemdeki isimler Şenol Güneş ve Sergen Yalçın. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, toplantı esnasında hangi teknik adamın takımın başına geçeceği yönünde fikir belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta yabancı adaylar elendi: İki isimden biri takımın başına geçecek
Ahmet Nur Çebi - Beşiktaş

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör ile ilgili soru işaretleri cevabını bulmak üzere. Valerien Ismael ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah beyazlılarda teknik direktör adayları arasındaki yabancı isimlerin hepsi listeden çıktı.

Yapılan yönetim toplantısında Beşiktaş'ın Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Şenol Güneş'ten yana fikir beyan ettiği ve yapılacak son görüşmelerin ardından fikir birliği içerisinde kararın verileceği aktarıldı.

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