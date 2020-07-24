SÜPER LİG

​Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda

Fransa’nın Lille takımına transfer olan Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına veda etti. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, golcü oyuncuya veda etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın

Burak Yılmaz ve Sergen Yalçın

Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Lille'in hocası Burak Yılmaz'ı açıkladı
Lille'in hocası Burak Yılmaz'ı açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.Fonte'ye benzettiGaltier, Burak Yılmaz'ı profesyonelliği ve karakteriyle futbolcularından Jose Fonte'ye de benzettiğini aktardı.Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.