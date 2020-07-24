Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Lille'in hocası Burak Yılmaz'ı açıkladı Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz ile ilgilendiklerini söyledi.Galtier, düzenlediği basın toplantısında, golcü oyuncu ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti.Loic Remy'nin kulüpten ayrılmasının ardından ona benzer bir futbolcu aradıklarına değinen Fransız teknik adam, Burak Yılmaz'ın deneyimli bir futbolcu olduğunu vurguladı.Fonte'ye benzettiGaltier, Burak Yılmaz'ı profesyonelliği ve karakteriyle futbolcularından Jose Fonte'ye de benzettiğini aktardı.Burak Yılmaz'ı bir takım lideri olarak tanımlayan Galtier, milli futbolcunun da Lille takıma ilgisinin olduğunu kaydetti.Burak Yılmaz'ın babası transfer sinyalini verdi: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz