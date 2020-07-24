Fransa'nın Lille takımına transfer olan Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Süper Lig'in son haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı öğrenildi.
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a veda
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Burak Yılmaz'a veda etti. Yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Emeklerin için teşekkürler @yilmazburak17 pic.twitter.com/l5vQWQgQrm
Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.
Yorum