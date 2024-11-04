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Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması: "Nerede olursa olsun..."

Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı açıklaması: "Nerede olursa olsun..."

18:254/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın aldığı skandal karar sonrası sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv maçının tarafsız bir ülkede oynanacağını duyurdu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.


UEFA, aldığı skandal bir kararla müsabakayı İstanbul'dan aldı.


Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın kararı sonrası Tel Aviv maçının tarafsız bir ülkede oynanacağını açıkladı.


Siyah-beyazlılardan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

“Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.


121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.


Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.


Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir.”







#Beşiktaş
#Maccabi Tel Aviv
#UEFA Avrupa Ligi

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