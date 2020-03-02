"Biz şampiyon olacağız diğerleri sıralamayı belirlesin" demişti, Fenerbahçe Mart'ta havlu attı

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla başlanan sezonda Süper Lig’de Mart ayında şampiyonluk yarışında havlu atarken dün yönetim tarafından görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal’ın da hataları başrol oynadı. 57 yaşındaki çalıştırıcı göreve başladığı tarihten bu yana yapılan transferlere rağmen gelişim gösteremedi. Yanal’ın kadro tercihi, oyuncu değişiklikleri, bazı kararlarından ısrarla vazgeçmemesi sonunu getirdi. Ersun Yanal’ın göreve geldiği günden bu yana aldığı kararlar da sonuç vermedi.

Sezon başında yapılan transferlere rağmen Fenerbahçe bir türlü beklenen performansı ortaya koyamadı. Sezon boyunca Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Mevlüt Erdinç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici’nin yanı sıra devre arasında kadroya katılan Simon Falette’i çok fazla değerlendirmedi. Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu’na dayanıklılığı düşük diye süre vermedi, ilk yarıda Mehmet Ekici’yi liste dışı tutup, yerine listeye yazılan Alper Potuk’tan katkı alamadı. Bu oyuncuları kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Ciddi hatalarına rağmen kaleci Altay Bayındır’da ısrar eden Ersun Yanal’ın, Harun Tekin’e ligde hiç şans vermemesi de kayıplarda önemli rol oynadı. Jailson istememesine rağmen stoperde, Tolga Ciğerci’yi de kanat özellikleri olmamasına rağmen genellikle kendi mevkisi dışında kanatlarda görev verdi. Bu da forma adaleti konusunda futbolcular arasında güvensizliğe neden oldu. Futbolcuların teknik heyete inancı ve saygısı da kalmadı. Teknik heyet, futbolcular üzerinde otoritesi kalmadığı için de takım performansına olumsuz yansıdı. Tolga Ciğerci’nin bitiriciliği ve kanat özellikleri taşımaması da hücumda ciddi sıkıntılara yol açtı, ancak Ersun Yanal bu ısrarından vazgeçmedi.

Değişiklikler tepki çekti

F.Bahçe’de cezası nedeniyle Antalya maçında tribünde yer alan Ersun Yanal’ın son maçtaki değişiklikleri de tepki çekti. Geride olmasına rağmen Ferdi Kadıoğlu’nu 85. ve Mevlüt Erdinç’i de 89. dakikada oyuna alması Yanal’a tepkileri artırdı. Yöneticiler de oyuncu değişiklikleri nedeniyle Yanal’a tepki gösterdi. Ersun Yanal’ın takımın başında bulunduğu maçlardaki yanlış tercihleri ve oyuncu değişiklikleri de yaşanan tabloda önemli rol oynarken, 57 yaşındaki teknik adama camiada duyulan güven de sona erdi. ve dün Fenerbahçe yönetimi Yanal ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Taraftar desteğiyle geldi, taraftar baskısıyla gidecek

Ersun Yanal taraftarların yönetime yaptığı baskıyla göreve geldi. Ancak performansı büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar kötü gidişatta Ersun Yanal’ı sorumlu tutarken, camiadan tecrübeli teknik adama istifa çağrısında bulundu. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, dün teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ersun Yanal’dan gelen talep üzerine kendisiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Ersun Yanal’ın kulübün zor bir döneminde görevi kabul ettiğinin vurgulandığı açıklamada, yönetim kuruluyla yapılan istişare doğrultusunda 57 yaşındaki teknik adamın Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Trabzonspor ile oynanacak yarı final ilk maçında sarı-lacivertli takımın başında son kez yer alacağı aktarıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, stadyumun dışında da 'Ersun Yanal' istifa sloganları atıyor. pic.twitter.com/CAn16aCoxN — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Şubat 2020





Avrupa'ya katılamama endişesi

Geçen sezonu 6. sırada bitirerek Avrupa Kupaları’na katılamayan Fenerbahçe, bu sezon da Avrupa kupalarına katılamama endişesi yaşıyor. Ligde şampiyonluk yarışında havlu atan F.Bahçe’de, ana hedef Türkiye Kupası’nı kazanmak. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası’nı kazanarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını elde ederek, sezonu daha geç açma fırsatını yakalamak ve yeni teknik adamla yeni döneme daha fazla hazırlanma şansını elde etmek istiyor. Ancak sarı-lacivertliler, kupada olumsuz bir durum karşısında ligde ilk 4 sırayı zorlamak zorunda kalacak. Kalan 10 haftada halen ilk 3 içerisinde yer alma şansı olan ancak performans açısından gelecek vaat etmeyen F.Bahçe, Avrupa Ligi’ne gitme yolunda en kolay yol olan Türkiye Kupası’nı kazanmayı birinci hedef olarak ortaya koydu.









