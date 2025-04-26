Bodrum FK-Samsunspor maç sonu yönetici sahaya indi: Hakeme tepki gösterdi

Süper Lig 33. haftasında oynanan Bodrum FK - Samsunspor maçının son düdüğünün ardından ortalık karıştı. Bir yönetici sahaya girdi ve hakemin olduğu bölgeye koştu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig 33. hafta karşılaşmasında Bodrum FK sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçın son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK'lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakem Yasin Kol'a isyan etti.
Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticilerde sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti.
Hakemler polis barikatları ve yoğun güvenlik önlemi altında soyunma odasına girerken taraftarlarda hakeme tepki gösterdi.
Bodrum FK, 90. dakikada skoru 2-2'ye getirdi, VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi. Ardından son dakikalarda puan için yüklenen Bodrum FK, 90+7'de penaltı kazandı, VAR kontrolünün ardından penaltı iptal edildi.