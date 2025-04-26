Bodrum FK-Samsunspor maç sonu yönetici sahaya indi: Hakeme tepki gösterdi

Maçın son anlarına doğru yaşanan pozisyonlarda hakem kararlarına itiraz eden Bodrum FK'lı yönetici Caner Tuna sahaya girerek hakem Yasin Kol'a isyan etti.

Tuna, polis ve güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahadan çıkarıldı. Maç bitiminde ise diğer yöneticilerde sahaya inerek hakemin kararlarına itiraz etti.