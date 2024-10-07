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Bodrum FK'dan 6 isme milli davet

Bodrum FK'dan 6 isme milli davet

14:117/10/2024, Pazartesi
DHA
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Bodrum'un Kasımpaşa maçındaki 11'i
Bodrum'un Kasımpaşa maçındaki 11'i

Süper Lig'de 10 puanla 9. sırada yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nden 6 oyuncu, milli takımlarından davet aldı.

Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarında forma giymek üzere davet aldı.


Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı.


Bodrum FK ligin 8’inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp milli araya girmişti.






#Bodrum Futbol Kulübü
#Süper Lig
#Arlind Ajeti
#Fredy Alfredo
#George Puşcaş
#Taulant Seferi
#Yusuf Sertkaya
#Zdravko Dimitrov

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