Süper Lig'de Kasımpaşa ile Bodrum Futbol Kulübü'nü karşı karşıya getiren maç golsüz eşitlikle sona erdi. Muğla ekibi, mücadelede bir devrenin tamamını 10 kişi oynadı. Kasımpaşa-Bodrum FK maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Konuk ekipte Taulant Seferi, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Bodrum FK puanını 10'a, Kasımpaşa ise 8'e yükseltti.