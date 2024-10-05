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Kasımpaşa-Bodrum FK: 0-0

Kasımpaşa-Bodrum FK: 0-0

15:365/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Maçta yaşanan hava topu mücadelesi
Maçta yaşanan hava topu mücadelesi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Bodrum Futbol Kulübü'nü karşı karşıya getiren maç golsüz eşitlikle sona erdi. Muğla ekibi, mücadelede bir devrenin tamamını 10 kişi oynadı. Kasımpaşa-Bodrum FK maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında Bodrum FK'yı ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.


Konuk ekipte Taulant Seferi, mücadelenin 45+3. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Bodrum FK puanını 10'a, Kasımpaşa ise 8'e yükseltti.


Kasımpaşa 0-0 Bodrum FK maç özetini izlemek için










#Süper Lig
#Kasımpaşa
#Bodrum FK

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