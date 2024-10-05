Fenerbahçe kritik viraja giriyor

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun oyun anlayışına alışmanın sıkıntısı yaşanırken, sistemi oturtmak için zaman da daralıyor. Bu sorunu aşmaya çalışan Fenerbahçe, milli ara sonrası 20 günlük süreçte birbirinden zorlu 6 maça çıkacak. Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak periyodun içerisinde Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Manchester United ve evindeki Alkmaar maçlarıyla, ligde zirve adaylarından Trabzonspor ile deplasmanda yapılacak derbi de yer alıyor. 20 Ekim Samsunspor deplasmanıyla start alacak bu süreç, 10 Kasım Sivasspor maçıyla tamamlanacak. Fenerbahçe'nin ligdeki ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu da büyük ölçüde bu 6 maçlık periyotta alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Samsunspor ile oynadıktan 4 gün sonra Manchester United, bu maçtan 3 gün sonra da Bodrumspor ile karşılaşacak. Bodrumspor maçının ardından bir hafta dinlenme imkanı bulacak olan sarı-lacivertliler, 7 gün sonra Trabzonspor ile oynayacak. Ardından yine 3'er gün arayla önce AZ Alkmaar, ardından da Sivasspor karşısına çıkılacak. Bu periyodu en az hasarla atlatmak isteyen Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilecek arayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Bu dönemde Portekizli teknik adamın oyun anlayışını ve sistemini oturtmak için oyuncularına yoğun bir çalışma programı uygulatması bekleniyor. Ancak, kadronun önemli oyuncularının milli takımlarında bulunacak olmaları da bu dönemin dezavantajlarından biri olarak öne çıkıyor.