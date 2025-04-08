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Boluspor Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Boluspor Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

14:598/04/2025, Salı
AA
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Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Boluspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde idmana çıktı.


Antrenmanda, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 pas organizasyonları ve teknik taktik çalışması gerçekleştirildi.


Fiziki altyapı yetersizliği gerekçesiyle Bolu Atatürk Stadı'nın kapatılması nedeniyle karşılaşma, yarın saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda yapılacak.




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