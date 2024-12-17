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Bugün kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı başlıyor! 17 Aralık Salı günün maç programı…

Bugün kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı başlıyor! 17 Aralık Salı günün maç programı…

10:5017/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçları bugün başlayacak. Kupada bugün toplam 4 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig’den 4 takım bugün mücadele edecek. Bu turu geçen takımlar lig usulü oynanacak gruplara kalacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte Ziraat Türkiye Kupası 17 Aralık Salı günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. Kupada bugün 4 maç oynanacak. İşte günün maçları…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR

13:00 Eyüpspor v Etimesgut Belediyespor

15:30 Konyaspor v Karacabey Belediye Spor

18:00 Çaykur Rizespor v Van Spor FK

20:30 Alanyaspor v Amed SK

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat türkiye Kupası maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TURDAN SONRA NE OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turdan sonra grup aşamasına geçilecek ve Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ile Beşiktaş, direkt grupların kura çekimine katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ



#Ziraat Türkiye Kupası
#5. tur
#Süper Lig
#Eyüpspor
#Konyaspor

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