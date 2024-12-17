Bugün kimin maçı var? Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı başlıyor! 17 Aralık Salı günün maç programı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur maçları bugün başlayacak. Kupada bugün toplam 4 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig’den 4 takım bugün mücadele edecek. Bu turu geçen takımlar lig usulü oynanacak gruplara kalacak. Peki, bugün kimin maçı var? İşte Ziraat Türkiye Kupası 17 Aralık Salı günün maç programı…
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı bugün başlıyor. Kupada bugün 4 maç oynanacak. İşte günün maçları…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR
13:00 Eyüpspor v Etimesgut Belediyespor
15:30 Konyaspor v Karacabey Belediye Spor
18:00 Çaykur Rizespor v Van Spor FK
20:30 Alanyaspor v Amed SK
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 5. TURDAN SONRA NE OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. turdan sonra grup aşamasına geçilecek ve Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ile Beşiktaş, direkt grupların kura çekimine katılacak.