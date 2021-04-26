Burak Yılmaz Fransa'da rekor kırdı

Fransa Ligue 1’in 34. haftasında Lille, deplasmanda Olympique Lyon’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Slimani Lyon’u 1-0 öne geçirirken, 35’te de Fonte topu kendi kalesinde ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

Burak Yılmaz sahnede

45. dakikada Burak Yılmaz fileleri havalandırarak farkı 1’e indirdi. İkinci yarıda dakikalar 60’ı gösterirken Jonathan David’in attığı beraberlik golünü hazırlayan Burak, 85’te de bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-2’ye taşıdı.

12 golle rekor kırdı

Karşılaşmada Burak Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek, galibiyette önemli rol oynadı. Burak, ligdeki gol sayısını 12’ye, asist sayısını ise 5’e yükseltmiş oldu. Aynı zamanda milli futbolcu, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay sonra Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü (35) unvanını aldı.

REKLAM

Şampiyonluk için son 4 maç

Fransa’da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan ve liderliğini koruyan Lille, kalan son 4 maçında Nice, Lens, Saint Etienne ve Angers ile karşılaşacak.

SPOR Burak Yılmaz'ın gecesi: 2 gol 1 asist



