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Burak Yılmaz Fransa'da rekor kırdı

Dün oynanan Lyon maçında 2 gol ve 1 asistle takımına galibiyeti getiren milli futbolcu Burak Yılmaz, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay sonra Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü (35) unvanını aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burak Yılmaz Fransada rekor kırdı
Burak Yılmaz, sezon başında Lille'e transfer olmuştu.

Fransa Ligue 1’in 34. haftasında Lille, deplasmanda Olympique Lyon’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Slimani Lyon’u 1-0 öne geçirirken, 35’te de Fonte topu kendi kalesinde ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.

Burak Yılmaz sahnede

45. dakikada Burak Yılmaz fileleri havalandırarak farkı 1’e indirdi. İkinci yarıda dakikalar 60’ı gösterirken Jonathan David’in attığı beraberlik golünü hazırlayan Burak, 85’te de bir kez daha ağları sarsarak skoru 3-2’ye taşıdı.

12 golle rekor kırdı

Karşılaşmada Burak Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek, galibiyette önemli rol oynadı. Burak, ligdeki gol sayısını 12’ye, asist sayısını ise 5’e yükseltmiş oldu. Aynı zamanda milli futbolcu, Tony Cascarino'yu geride bırakarak 37 yıl 9 ay sonra Ligue 1'de 10 gol barajını aşan en yaşlı golcü (35) unvanını aldı.

  • Şampiyonluk için son 4 maç
  • Fransa’da şampiyonluğun en büyük favorilerinden olan ve liderliğini koruyan Lille, kalan son 4 maçında Nice, Lens, Saint Etienne ve Angers ile karşılaşacak.

Burak Yılmaz'ın gecesi: 2 gol 1 asist
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Burak Yılmaz'ın gecesi: 2 gol 1 asist


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