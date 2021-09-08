Burak Yılmaz'dan Hollanda maçı sonunda ses getiren sözler

A Milli Takımımızın Hollanda ile oynadığı karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz çarpıcı mesajlar verdi.
İşte Burak Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Utanç verici bir gece. Böyle bir akşamda onları daha fazla yerin dibine vurmadan destek olmamız lazım diye düşünüyorum. Mutlaka bunun bir bedeli olacaktır, ben de her şekilde göğsümü gere gere üstlenirim."
- -"Herkes çok üzgün. Nasıl telafi edebileceğimizi bilmiyoruz. Hollanda bugün çok iyi oynadı. Biz karşı duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Herkesten özür diliyoruz."
- -"Tek bir kişiye bu hesabı kesemeyiz. Hocamız, oyuncularımız, yönetimimiz, başkanımız... İyi günde nasıl bir aile oluyorsak, kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlememiz lazım. Ben her şeyi üstlenmeye hazır bir oyuncu olarak söylüyorum."
- -"Kaptan olarak benim de belki hatalarım var. Belki de iyi kaptanlık, iyi abilik yapamadım ama tek bir kişiye sorumluluk yükleyemeyiz. Buralara aslan gibi geldim, aslan gibi de bırakmam gerekiyorsa bırakırım."
Burak Yılmaz'ın eleştiride bulunduğu paylaşım;
Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!
Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!— Ersin Düzen (@ersinduzen) September 7, 2021